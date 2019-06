Trek met Mollema en De Kort naar Tour

Poels met Limburgse vlag gepresen­teerd voor Tour-ploeg Ineos

17:55 Dat Wout Poels volgende week in Brussel aan de Tourstart verschijnt kunnen we moeilijk een verrassing noemen. De manier waarop hij door Team Ineos gepresenteerd werd voor de ploeg was des te opmerkelijker: met een Limburgs vlaggetje achter zijn naam.