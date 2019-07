Trentin trots op ritzege: ‘Speciaal om met een solo te winnen’

Kruijswijk: Dit was een dag om door te komen

18:04 Steven Kruijswijk kende tijdens de 17de etappe in de Tour de France een relatief rustig dagje. Het peloton gaf een grote kopgroep in de heuvelrit naar Gap veel ruimte, waardoor Kruijswijk zich vooral kon opladen voor de komende drie loodzware dagen in de Alpen. ,,Dit was een dag om door te komen”, concludeerde de nummer drie van het klassement bij de NOS.