UCI straft Froome niet voor te hoge salbutamolwaarde

De UCI beroept zich op het advies van dopingautoriteit WADA, dat 28 juni met een uitspraak kwam over de Froome-zaak. ,,Maar we willen iedereen ervan verzekeren dat de beslissing gebaseerd is op de meningen van experts, het advies van de WADA en een volledige beoordeling van de feiten in de zaak', aldus de internationale wielerzaak. ,,De UCI hoopt dat de wielerwereld zijn blik nu richt op de komende races, en daarvan gaat genieten."

Gisteren liet de ASO weten Froome te weren uit de Tour de France omdat er nog altijd geen uitspraak is de salbutamolaffaire rond Froome. Team Sky diende daarop een rechtszaak aan, die morgen dient.



De Britse wielerploeg heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de UCI. Chris Froome zelf wel. De viervoudig winaar van de Ronde van Frankrijk zei op Twitter 'dankbaar en opgelucht' te zijn dat de zaak nu definitief voorbij is. ,,Het zijn negen emotionele maanden geweest. Dank aan iedereen die me heeft gesteund én in me is blijven geloven.''