UCI-voorzitter legt schuld bij renners: ‘Meeste valpartijen te wijten aan onoplettendheid’

De gevaarlijke finale van de derde Tour-etappe richting Pontivy gisteren leidde al tot veel kritiek in de wielerwereld, maar UCI-voorzitter David Lappartient vindt dat onterecht. ,,Ik vind niet dat we dit op het parcours mogen afschuiven.”

Al voor de start van de derde etappe weerklonken er onheilspellende berichten over de finale richting Pontivy. Caleb Ewan vertelde voor de camera van VTM Nieuws dat het gevecht voor positionering al zou beginnen op 40 kilometer van de aankomst en rennersvakbond CPA diende een aanvraag in om de tijdsopname te vervroegen, op 5 in plaats van 3 kilometer van de aankomst. ,,Omdat de finale extreem gevaarlijk was”, verduidelijkte Philippe Gilbert na afloop van de etappe. Wedstrijdorganisator ASO ging akkoord met het voorstel, de juryleden van de Internationale Wielerunie UCI niet.

Wat volgde was een waar slagveld. Primoz Roglic ging onderuit bij een eerste valpartij, waarna op zo’n vier kilometer van de streep onder meer Arnaud Démare en Jack Haig ten val kwamen in een verraderlijke bocht. Op de koop toe smakten Caleb Ewan en Peter Sagan tegen het asfalt in de dalende laatste hectometers in aankomstplaats Pontivy. Uit alle hoeken van de wielerwereld ontstond een storm van kritiek op het parcours in de finale.

Lappartient aan de start van de derde etappe, vlak voor alle onheil.

,,De finale verliep over mooie wegen, die constant even breed waren. Het was technisch, maar er lag een mooie laatste rechte lijn”, aldus Lappartient, opvallend genoeg afkomstig uit finishdorp Pontivy, bij ‘Ouest-France’. Die rechte lijn waar hij over spreekt, klopte in de praktijk niet echt, aangezien de aankomst na een bocht in dalende lijn lag. Niet reglementair volgens de veiligheidsvoorschriften van nota bene de UCI, de organisatie waarvan Lappartient voorzitter is.

Lappartient weet de vele valpartijen aan de nervositeit in het peloton. ,,Roglic is alleen gevallen, Ewan is alleen gevallen... De meerderheid van de valpartijen is te wijten aan een gebrek aan oplettendheid. Ik begrijp wel dat de renners de hele dag bijzonder gestresseerd zijn. Het is logisch dat iedereen vooraan wil zitten, maar daar is geen plaats voor iedereen. Ik vind niet dat we dit op het parcours mogen afschuiven.”

Ook Thierry Gouvenou, de man die ieder jaar de route van de Tour de France uitstippelt, heeft zich verdedigd tegen de kritiek op het parcours.

,,Het is altijd makkelijk om te zeggen dat het parcours gevaarlijk is, maar we moeten ook erkennen dat het steeds moeilijker wordt om geschikte bestemmingen te vinden voor de Tour”, zegt de koersdirecteur tegen L’Equipe. ,,Er is geen middelgrote stad meer zonder verkeerseiland, rotonde of een wegversmalling. Tien jaar geleden zaten er 1100 gevaarlijke punten in de Tour, dit jaar zitten we op 2300.”