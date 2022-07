Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard houdt Tadej Pogacar op gepaste afstand

Met video Jasper Philipsen sprint naar eerste dagsucces ooit in Tour de France: ‘Ik weet wat verliezen is’

Jasper Philipsen heeft zijn eerste dagzege ooit in de Tour de France binnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de vijftiende etappe de snelste in de sprint, voor landgenoot en groenetruidrager Wout van Aert (Jumbo-Visma). De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) eindigde als derde.

