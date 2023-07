Uitslagen en klassementen Tour de France 2023 | Thibaut Pinot klimt, Jonas Vingegaard blijft in het geel

Met video's Marcel Kittel over de sprinters in de Tour de France: ‘Mathieu van der Poel houdt ook echt van zijn werk’

Na twee dagen Pyreneeën wordt het vandaag opnieuw sprinten in Bordeaux. Wie kan Jasper Philipsen met Mathieu van der Poel stoppen? Kan Dylan Groenewegen winnen, of wordt het toch de geblesseerde Fabio Jakobsen? Schrijft Mark Cavendish historie met zijn 35ste? Marcel Kittel, winnaar van 14 Touretappes, over de sprinters.