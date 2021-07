Van Aert behaalt groot doel: ‘Had me hier echt op gericht’

De Belg van Jumbo-Visma was overtuigend de beste in de tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion. ,,Ik had me hier de laatste dagen echt op gericht. Ik ben heel blij dat ik het ook kon afmaken”, zei Van Aert, die de Denen Kasper Asgreen en Jonas Vingegaard voorbleef.

De Belgische renner gaf toe dat het parcours van de 30,8 kilometer lange tijdrit hem goed lag. ,,Met mijn postuur lag deze tijdrit me beter dan de eerste. Dit was echt een perfecte dag.”

Nadat hij plaats had genomen op de zogenoemde hot seat voor de renner met de beste tijd moest Van Aert nog even afwachten of zijn tijd voldoende was. ,,Ik was zo oververhit, de hotseat werd zo een echte hotseat. Maar ik had een mooie marge op specialisten als Kasper Asgreen en Stefan Küng en toen ik de tussentijden zag van de klassementsrenners groeide mijn hoop op de zege.”

Van Aert zei vooral trots te zijn op de strijdlust die zijn ploeg heeft laten zien. ,,Deze Tour is heel zwaar voor onze ploeg geweest. Maar uiteindelijk hebben we drie etappezeges en staat Jonas Vingegaard tweede in het algemeen klassement. Dat is een geweldig resultaat met nog maar vier renners in de ploeg.”

Nieuw succes op Champs-Élysées?

De Belg keek echter ook al uit naar de rit van zondag die eindigt in Parijs, waar zondag nog de massasprint op de Champs-Élysées wacht. ,,Elke sprinter wil daar winnen”, sprak hij, ,,dus ik ga het proberen. Ik wil die kans niet zomaar voorbij laten gaan. Al weet ik wel dat het moeilijk wordt. Mark Cavendish is heel sterk en z’n sprinttrein is nog sterker. Het wordt een heel moeilijke opgave, maar ik ga er alles aan doen om te winnen.”



Van Aert won eerder in deze Tour de elfde etappe naar Malaucène, maar daarin twee keer de beklimmingen van de Mont Ventoux. In de Tour van 2020 en 2019 won hij eerder etappes in de massasprint. ,,Vorige week won ik een bergetappe en ik had eerder al massasprints gewonnen. Nu win ik een tijdrit”, somde hij de verschillende type zeges op.



Op de vraag of hij in de toekomst op een klassement in de Tour de France mikt, zei Van Aert dat dat ingewikkeld wordt. ,,Wie weet als ik al mijn andere doelen in de klassiekers al op zak heb, maar eerst wil ik me daar nog op concentreren, op de Vlaamse klassiekers en andere eendagskoersen”, zei de Belg. ,,Daarna is het misschien mogelijk om mijn lichaam wat te veranderen zodat ik beter bergop rijd, maar op dit moment is dat geen doel.”

