Van Aert bezorgt Jumbo-Visma handenvol werk: 'Maar natuurlijk zijn we trots’

Door Daan Hakkenberg



Wout van Aert staat te boek als de alleskunner van Jumbo-Visma, maar Steven Kruijswijk steekt hem naar de kroon. Op papier meesterknecht in de bergen, maar in Denemarken liet Kruijswijk zich zien op het vlakke. Kilometers lang sleurend op kop van het peloton.



In de finale op weg naar de finish in Sønderborg is het Kruijswijk - nog geen 65 kilo - die de sprinttrein van Jumbo in gang trekt. Achter Dylan Groenewegen sprint Van Aert zo naar zijn derde tweede plek deze Tour. Balen, maar drie maal twee is goed voor een nieuwe gele trui voor Van Aert. En ook in het puntenklassement van de groene trui gaat hij aan de leiding.