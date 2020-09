Van Aert na tweede dagzege: ‘Niet verwacht dat er zo'n klein groepje over zou blijven’

De rit van Millau naar Lavaur was een zware vanwege de sterke wind die het peloton helemaal uit elkaar trok. ,,Ik had niet verwacht dat het zo'n etappe zou worden, maar het was een hele zware dag voor iedereen. Ik moet zeggen dat de jongens van Bora-Hansgrohe indrukwekkend hebben gereden, waardoor er op het eind nog maar een klein groepje over was in de sprint. Ik was de hele dag samen met Primoz Roglic en kon op het eind mooi naar voren sluipen in de sprint", vertelt Van Aert, die Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard voorbijging in de laatste meters.