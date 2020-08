Van Avermaet kent ploeggenoten voor Tour de France

Hinault verwacht lastige Tour voor Froome: ‘Ineos heeft probleem gecreëerd’

8 juni ‘Als Chris Froome dit jaar niet de steun van zijn ploegmaats krijgt in de Tour, kan hij ­volgend jaar maar beter een andere ploeg ­vinden.’ Dat zegt Bernard Hinault (65), ­vijfvoudig winnaar van de Tour de France. Dat is een record dat Froome dit jaar graag wil ­evenaren. Als hij goed genoeg is. En als zijn ploegmaats Egan Bernal en Geraint Thomas daar niet anders over denken.