Van der Poel neemt na zes dagen afscheid van gele trui en beslist op rustdag over vervolg

Wel of niet doorgaan?

Van der Poel beslist waarschijnlijk maandag of hij de Tour de France gaat verlaten. ,,Ik ga daar op de rustdag wel over nadenken”, zei de Nederlander van Alpecin-Fenix na de eerste Alpenrit. ,,Het is wel leuk in de Tour eigenlijk. Ik wou heel graag tot Parijs blijven, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft.”



Van der Poel kwam met een achterstand van ruim 20 minuten op de Belgische etappewinnaar Dylan Teuns over de finish. ,,Het tempo lag te hoog. Dat lijkt me duidelijk”, zei Van der Poel die zijn verzet dus op de voorlaatste col staakte. ,,Ik ben daarna in een rustig tempo naar de finish gereden. Ik heb genoten van de gele trui, zelfs in deze etappe nog. Het publiek was fantastisch. Het was boven verwachting. Ik heb langer dan ik aanvankelijk dacht in de gele trui kunnen rijden. Maar ik heb nu ook andere doelen”, verwees hij naar de Spelen.



De Tour gaat morgen verder met een zware bergetappe met aankomst in skioord Tignes.