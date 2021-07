Van der Poel neemt na zes dagen afscheid van gele trui

Langste etappes vaak prooi voor Mohoric: ‘Blijkbaar kan ik heel lang een goed tempo volhouden’

2 juli De Sloveen Matej Mohoric wist dat hij een kans maakte in de langste etappe in de Tour de France. De wielrenner van Bahrain - Victorious kwam in de rit van Vierzon naar Le Creusot na 249,1 kilometer solo aan en won na een rit in de Giro en in de Vuelta ook een Touretappe.