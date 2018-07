Van Leeuwe pakt eerste etappe in BD Lezerstour

Jasper van Leeuwe uit Den Bosch mag zich na de eerste etappe in de Tour de France met trots de eigenaar van de gele trui in de Brabants Dagblad Lezerstour noemen. Van Leeuwe pakte de eerste dagzege, wat kwam omdat hij de volledige top-negen in zijn pakket had. De Bosschenaar bleef daardoor Erik Wolf uit Megen met een punt voor.

Die drie punten voorsprong verzamelde Leeuwe doordat hij - naast de acht sprinters die als eerste over de streep kwamen - ook Astana-kopman Jakob Fuglsang (negen in rituitslag) en Bahrain Merida-kopman Vincenzo Nibali (elfde) in zijn ploeg had opgenomen in de rit naar Fontenay-le-Comte.

Wolf had in tegenstelling tot Van Leeuwe wél de nummer twaalf en dertien van de etappe van zaterdag in zijn ploeg, maar het duo Timothy Dupont en Thomas Boudat was - ondanks Boudat’s plek in het jongerenklassement - slechts goed voor 23 punten. Fuglsang en Nibali waren in de eerste etappe 24 punten waard.

Derde plek

De derde plek op het podium werd veroverd door Nicolien Banken uit Heesch, die vrijwel dezelfde formatie samenstelde als Van Leeuwe. Banken had alleen voor de Deense Fuglsang geen plek in haar team en koos voor de Poolse Rafal Majka. De klimmer van team BORA-Hansgrohe werd tiende in de eerste etappe van de Tour en was daardoor elf punten waard. De drie punten achterstand van Banken komen door de keuze op Majka in plaats van Fuglsang, die veertien punten waard was.

De Colombiaanse Fernando Gaviria won in de massasprint de eerste etappe van de Tour, is leider van het algemeen klassement, puntenklassement en jongerenklassement, en is daardoor tachtig punten waard in de Lezerstour.