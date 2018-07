Verstegen pakt etappe op millimeter, Vugts rijdt weg in gele trui

Soms heb je van die dagen waarop alles nét meezit. Van die dagen waarop je je telefoon net niet laat vallen of je een wedstrijd in de slotseconde weet te winnen. Voor Kenny Verstegen was het zo’n dag in de achttiende etappe van de Tour de France. Met slechts één puntje verschil wist de Tilburger Louis Benetreu te kloppen. In de gele trui pakte Hans Vugts belangrijke punten op zijn concurrenten in de BD Lezerstour.

Verstegen selecteerde aan het begin van de Tour de France verschillende sprinters waarvan hij hoopte dat ze de bergen zouden overleven. Sommigen daarvan slaagden daarin, maar de meesten niet. Voor Bosschenaar Benetreu gold datzelfde verhaal, maar toch was er een sprinter waar hij niet aan had gedacht. We hebben het over Astana-sprinter Magnus Cort Nielsen. De 25-jarige Deen de in deze Tour in totaal al 91 punten waard was.

In de overgangsetappe naar Pau had Cort Nielsen zijn zinnen gezet op een goede klassering, maar hij kwam vroeg al op een slechte positie terecht. Uiteindelijk wist de Astana-renner in de slotfase nog net zijn wiel als twintigste over de streep te trekken, een plekje voor Kévin Landanois. Daardoor was de Deen in de achttiende etappe toch goed voor een schamel puntje. En je raadt het al, Verstegen selecteerde Cort Nielsen wél en pakte daardoor de etappe.