Vijf factoren die van invloed zijn op Dumoulins jacht op geel in Parijs

Etappe 16: Eerste Pyreneeën­rit voor vluchters en dalers

7:24 Met de eerste van drie bergetappes in de Pyreneeën begint het peloton vandaag aan de slotweek van de Tour de France. De zestiende etappe, met de start in Carcassonne en aankomst in Bagnères-de-Luchon, is met 218 kilometer de langste van de drie bergritten.