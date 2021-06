Vollering verslaat Vos in laatste editie van La Course

De achtste en tevens laatste editie van La Course is een prooi geworden voor Demi Vollering. De renster van SD Worx maakte het ploegenspel perfect af en bleef in een sprint Cecilie Ludwig en Marianne Vos net voor.

Voor de laatste keer werd La Course vandaag verreden, want vanaf volgend jaar krijgen de vrouwen een volwaardige Tour de France voorgeschoteld die uit acht etappes bestaat. Vandaag kregen de rensters op een parkoers van 107,7 kilometer een mooi menu voorgeschoteld met onder andere viermaal de Côte de la Fosse, de beklimming die straks bij de mannen als sluitstuk dient.



Met nog ruim 20 kilometer te gaan ontsnapte een grote kopgroep die een maximale voorsprong pakte van ruim een minuut. Voorafgaand aan de laatste beklimming van de Fosse aux Loups werden de elf echter teruggepakt. Na het steilste deel van de laatste beklimming bleven er vier rensters over met wereldkampioene Anna van der Breggen, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, de Australische Grace Brown en Ludwig. Met veel moeite sloten onder anderen Vos en Vollering weer aan. Ludwig demarreerde, maar Van der Breggen dichtte het gat en liet het vervolgens weer stilvallen. Na lang wachten begon Van der Breggen de sprint. Vos, tweevoudig winnaar van La Course, reageerde maar werd al snel gepasseerd door Vollering. Ook Ludwig haalde Vos nog in, maar kwam niet meer in de buurt bij Vollering.

‘Gelukkig bleef ik overeind’

,,Ik had het niet verwacht. Ik heb niet echt toegewerkt naar deze wedstrijd, maar ben natuurlijk heel blij met de winst. Vooral dankzij mijn ploeggenoten, want zonder hen had ik hier absoluut niet kunnen winnen", aldus de winnares. ,,Het was een pittig klimmetje. Ik raakte Vos bij het aanzetten van de sprint nog even aan. Gelukkig bleef ik overeind en konden we nog sprinten tegen elkaar. Dat ik dan win, is best mooi.”

Het is voor de zesde keer dat een Nederlandse vrouw La Course op haar naam schrijft. Vos won de eerste editie in 2014 en was ook in 2019 de beste, Van der Breggen won in 2015 en de vandaag afwezige Annemiek van Vleuten zegevierde in 2017 en 2018.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm Demi Vollering. © EPA

Volledig scherm Het podium. © photo: Cor Vos