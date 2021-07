Voor ‘baas van het peloton’ Pogacar is de Tour net als een spelletje met zijn vrienden

Tour Podcast | Vooruit­blik etappe #20: ‘Een maand geen koffie is de hel!’

17 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vandaag een gesprek over koffie, teveel cafeïnepillen en ook natuurlijk over de tijdrit van vandaag. Drie favorieten en een niet al te lastige parkoers.