Vugts slaat aanval van klimgeiten af, Van der Zande pakt opnieuw etappe

Voor de deelnemers aan de BD Lezerstour die het moesten hebben van de klimmers in hun selectie lijkt de Tour de France er na de bergetappe naar Laruns op te zitten. Geletruidrager Hans Vugts heeft de aanval van de klimmers afgeslagen en zal zondag - wanneer de extra punten worden opgeteld - zien of hij de winnaar is van de Lezerstour.

Giel van der Linden, Arjen Zwinkels en Tim van Huet openden hun aanval op de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque, maar uiteindelijk gaf de leider uit Sint-Michielsgestel geen kik. Voor hun plek in het klassement was de laatste bergetappe wel handig. Alle drie de deelnemers stonden in de laatste bergetappe van de Tour in de top honderd van de etappe.

Van der Linden uit Schaijk is de nieuwe nummer twee van het algemeen klassement, zijn achterstand op Vugts bedraagt veertien punten. Zwinkels uit Heesch staat derde in de strijd om de gele trui en Van Huet mag zichzelf de nieuwe nummer vier noemen. Vugts kan zich waarschijnlijk op gaan maken voor een feestje op zondag, wanneer het peloton in Parijs de laatste etappe van de Tour de France aandoet. De extra punten die dan worden verdeeld gaan zeer waarschijnlijk het verschil maken in de eindstand van de Lezerstour.

Genoeg om de etappe in Laruns te pakken was het allemaal niet. John van der Zande wist na zijn overwinning op de Col du Portet van woensdag weer een etappe te pakken. Zijn klimmersarsenaal deed opnieuw zijn werk en daardoor won de Geffenaar opnieuw een etappe. Ook in het algemeen klassement doet Van der Zandes ploeg langzaamaan mee om de prijzen. Van der Zande staat momenteel dertigste.