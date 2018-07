Wanprestatie Colbrelli levert Van der Linden de BD Lezerstour op

Zoals Chris Froome de hele Tour de France werd uitgefloten door het chauvinistische Franse publiek, zo werd Sonny Colbrelli vervloekt in de huiskamer van de familie Van der Linden. Met name Giel van der Linden had het gemunt op de Italiaanse sprinter van Team Bahrain-Merida. Gelukkig voor de Schaijkse familie werd de Italiaan zevende in Parijs, en dus konden de handjes de lucht in. Giel van der Linden werd op deze manier winnaar van de BD Lezerstour.

Van der Linden had zijn concurrentie uitvoerig bestudeerd in aanloop naar de etappe op de Champs-Élysées. Een aspect viel daarbij in ieder geval op: de concurrentie had Colbrelli wel geselecteerd en de 23-jarige Schaijkenaar niet. ,,Wanneer Colbrelli een goede prestatie neer zou zetten zou Arjen Zwinkels de Lezerstour winnen. Dus ik was ontzettend blij toen ik zag dat hij uiteindelijk als zevende over de streep kwam."

Goed gerekend van de Schaijkenaar, want wanneer de Italiaanse sprinter in het uitgedunde peloton als vijfde de eindstreep was gepasseerd zou Heeschenaar Zwinkels er met de gele trui vandoor gaan. Het verschil was uiteindelijk slechts vijf puntjes. ,,Ik deed eigenlijk helemaal niet mee om te winnen. Ik wilde het vooral zo goed mogelijk doen. Ik moet ook zeggen dat ik veel geluk heb gehad, want ik heb over de hele Tour de France maar twee uitvallers gehad."

Daardoor kon de eindwinnaar zijn wissels tactisch toepassen. Vincenzo Nibali en Fernando Gaviria waren zijn twee uitvallers. Het tweetal husselde hij om voor Team LottoNL-Jumbo klasbakken Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Twee gouden wissels, want uiteindelijk leverde de vierde en vijfde eindklassering van het tweetal Van der Linden genoeg punten op om de winst te pakken. Zijn belangrijkste troef? ,,Ik had de hele top tien van het eindklassement in mijn selectie." Wat kan er dan nog misgaan zou je zeggen.

Heel erg trots