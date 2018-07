Weer is het twee tegen één

Door Daan Hakkenberg Het begint een vertrouwd beeld te worden: twee wielrenners in een zwart-wit truitje en eentje in het geel. Die met die orka op z’n rug hoort trouwens bij die ene in het geel. ,,Een pittig slotklimmetje,’’ noemt Dumoulin de Côte de la Croix achteraf met gevoel voor understatement. Op de drie kilometer lange muur zag iedereen wat ook al in de Alpen bleek: Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin zijn op dit moment zijn zeer aan elkaar gewaagd bergop in de Tour. Etappewinnaar Omar Fraile was 18 minuten eerder bij de finish en had de lipstick van de rondemissen al bijna op zijn wangen toen de drie aan hun gevecht begonnen. Het was een aanval van Primoz Roglic, nummer vier in het klassement, een kilometer onder de top waarna Dumoulin een gaatje moest laten toen Thomas en Froome in de achtervolging gingen. Niet zonder reden, zegt Dumoulin achteraf. ,,Ik heb een heel goed gevoel voor wat ik wél en niét kan. Ik bleef net onder mijn limiet rijden. Dat heeft me gered in de laatste paar honderd meter van die klim.’’

Op weg naar het vliegveld van Mende gaf Dumoulin een verkorte cursus krachten indelen. Wanneer hij na 500 meter het gat gedicht heeft op Thomas en Froome, valt hij zelf aan en moeten de twee Sky-kopmannen weer achter hem aan. De sleutel voor zijn aanval lag in het energie sparen daarvoor. ,,Omdat ik daarvoor bijna volle bak ging en niet helemaal volle bak.'’



Maar ook Thomas en Froome komen weer terug en proberen daarna op hun beurt nog eens van Dumoulin af te komen, maar hij haalt ze net voor de top bij. ,,Twee tegen één is lastig,’’ zegt Dumoulin over het gevecht met de twee van Sky. Het komt aan op tactiek en zorgvuldig om omspringen met de krachten. ,,Het was een beetje testen en spelen, maar uiteindelijk is er geen winnaar. We zijn even sterk.’’



Alhoewel. Roglic zijn aanval hield stand, dat levert hem acht seconden tijdwinst op. De Sloveen staat 48 seconden achter Dumoulin. ,,Hij pakte tijd en dat zie ik niet graag. Hij was de sterkste vandaag. In Tirreno-Adriatico heeft hij ook laten zien dat hij die steile klimmen goed aan kan. Hij is een gevaarlijke klant voor het podium in Parijs.’’



Daarachter kwamen Thomas, Froome en Dumoulin haast gebroederlijk over de streep. Daarachter verliezen alle andere klassementsrenners tijd. Na alle plichtplegingen en interviews bij de teambus springt Dumoulin op de fiets en gaat terug naar het hotel. Hij rijdt nog eens de finale, maar dan in omgekeerde richting. En eindelijk zonder die geletruidrager en die ander in het zwart-wit.