Welke ploeg is sterker: Jumbo-Visma of Ineos?

Primoz Roglic (30) vs. Egan Bernal (23)

Ze reden beiden de Dauphiné niet uit. Roglic viel in de voorlaatste rit en stapte de laatste zondag, nota bene in de leiderstrui, niet meer op. Dat deed Bernal, de Colombiaanse titelverdediger in de Tour, een dag eerder ook niet. Rugklachten, overgehouden aan een val bij de training in zijn vaderland. Wat de Dauphiné wél uitwees: Roglic was de sterkste, best afgetekend, net als even eerder tijdens de Tour de l’Ain. Het zijn de twee topfavorieten, met Roglic die vooraf een klein streepje voor heeft.