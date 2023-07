Wilco Kelderman offert zich in Tour de France op voor Jonas Vingegaard: ‘Had hier sowieso niet kunnen winnen’

Merijn Zeeman: ‘Misschien is hij ziek aan het worden’

Ploegleider Merijn Zeeman weet dat Parijs nog niet in zicht is, maar dat hij wel heel dicht bij de eindzege is met Jonas Vingegaard. ,,Deze voorsprong moet genoeg zijn", zegt hij bij de NOS nadat Vingegaard bijna zes minuten pakte op Tadej Pogacar. ,,Nee dit hadden we zeker niet verwacht. Gisteren pakte Jonas een grote voorsprong, maar hij (Pogacar, red.) werd nog tweede, wat ook nog gewoon heel goed is. Maar vandaag konden we wel zien dat hij niet zo fris meer oogde. Voor hem natuurlijk heel sneu dat hij zo breekt, maar voor ons in de wedstrijd is het wel mooi.”



,,Het was een vreselijk zware etappe, bloedheet. We hebben veel energie in de etappes gestopt. Feit is dat Jonas hem vandaag gekraakt heeft. Het is nog wat dubbel, want hij krakte vandaag natuurlijk echt door. Dan vind ik het eigenlijk niet echt chique om heel hard daarover te gaan juichen. We hebben gewoon superveel respect voor hem als tegenstander. Het is een fantastische wielrenner. Misschien had hij iets anders, dat hij ziek aan het worden is. Maar dat moet je aan hem vragen.”