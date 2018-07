Wisseling voor Thomas goud waard voor Wolf in BD Lezerstour

Wolf en Postelmans stonden gisteren allebei nog op de derde stek in het algemeen klassement, maar de Megenaar besloot om voor aanvang van de ploegentijdrit naar Cholet gebruik te maken van de mogelijkheid om te wisselen - wat drie keer mag in de wielertour. Zijn ‘dark horse’ Edward Theuns (Sunweb) moest het veld ruimen en Team Sky-renner Geraint Thomas werd aan de ploeg van Wolf toegevoegd. Een garantie op punten gezien zijn goede positie in het algemeen klassement en het feit dat Team Sky het vrijwel altijd goed doet bij teamtijdritten.

Met name zoon Jelle is een van de fanatiekelingen als het om wielrennen gaat. Doordacht vulde hij de Lezerstour in. ,,Je zag dat de derde etappe een ploegentijdrit was, dus we hebben van favorieten BMC en Team Sky alle mogelijke klassementsrenners geselecteerd die dan de gele trui konden pakken”, legt zoon Jelle uit. ,,Daardoor hebben we met Greg van Avermaet en Tejay van Garderen veel punten binnen gehaald. Ik dacht we beginnen positief en we kijken wel hoe het loopt.” In het algemeen klassement staan de Van der Linden’s 394ste.