Wout van Aert na teleurstellende tijdrit: ‘Ja, ik ga nu meesprinten’

Bij Sporza geeft de teleurgestelde Van Aert aan een nieuw doel te hebben. ,,Ja, ik ga sprinten", zegt hij. Al verwacht hij niet via het spel der bonificaties nog de gele trui te pakken. ,,Ik kom dan elke keer maar tien seconden dichter en we zijn al snel in de bergen.”



Van Aert vindt de tijdrit vandaag een gemiste kans. ,,In het weekend was ik net niet goed genoeg om mee te doen, maar ik heb altijd alles gegeven om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met de gele trui in het achterhoofd. De vorige twee dagen ook echt hier naartoe gewerkt. Dus het is wel heel jammer.” Bij de NOS vult hij aan. ,,Ik zit er ver vanaf. Jammer dat de benen niet waren zoals gehoopt. Wilde snel starten, want het was een lastige start. Normaal heb ik daar geen problemen mee als veldrijder en kan ik winst pakken ten opzichte van de rest. Vandaag had ik geen overschot.”



Over de winst van Pogacar, zegt hij. ,,Geen verrassing dat hij een sterke tijdrijder is. Misschien niet gedacht dat hij de zwaarste concurrent ging zijn, maar een verrassing kun je dat niet meer noemen.” Dat Van der Poel bijna dezelfde tijd als hij rijdt, verbaast Van Aert ook niet. ,,Het is misschien de eerste tijdrit die hij volle bak rijdt. Dat hij in geweldige doen blijft, dat blijkt.”