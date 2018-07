Yates-broers nog twee jaar bij Mitchelton

In de vijfenhalf jaar bij de ploeg zijn de twee Britse wielrenners uitgegroeid tot succesvolle ronderenners. Simon Yates reed afgelopen mei lange tijd in de roze leiderstrui in de Ronde van Italië.



,,We zijn trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt en we hebben een onwrikbaar geloof in deze twee coureurs", liet sportdirecteur Matt White weten. ,,In tien grote rondes hebben we twee keer een podium gehaald en zeven top tien-noteringen. Samen met Esteban Chaves hebben we drie van de grootste talenten van deze generatie in de ploeg. Dat is een heel spannend vooruitzicht."