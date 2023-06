Zo ziet de Tour de France er over 100 miljoen jaar uit (en tal van andere weetjes voor tijdens saaie etappes)

Een saaie etappe in de Tour de France? Wielerliefhebbers hoeven de komende weken niet in slaap te sukkelen. Geologen van de Universiteit Utrecht praten je via Instagram, blogs en korte filmpjes bij over het landschap waardoor de wielrenners rijden. Douwe van Hinsbergen, geologieprofessor aan de Universiteit Utrecht én wielerfanaat, vertelt er meer over.

Wat kunnen de kijkers leren?

,,We zeggen niet: ‘Kijk, dat is een steen en daar zit deze mineraal in.’ We leggen op een speelse manier uit hoe veel actuele thema’s betrekking hebben op de archeologie, zoals grondstoffen. Maar ook waarom een weg omhoog of omlaag loopt. In drie van de vier uur bij zo’n etappe gebeurt toch vrij toch weinig. Wat ik dan zo leuk vind is dat mensen die zijn gaan zitten om wielrennen te kijken, ineens ook iets kunnen opsteken over de natuurlijke omgeving.”

Wat is het meest interessante deel op de route?

,,Ik vind de vulkanen rondom Puy de Dôme erg spectaculair. Daar heb ik van een Colombiaanse collega ook dingen over geleerd die ik zelf nog niet wist. Ook informeren we over de gletsjers in de Alpen. Dat is droevig, maar wel mooi.”

,,Daarnaast hebben we dit jaar bij de Tour van de vrouwen iets extra’s toegevoegd: een verhaal over een vrouwelijke pionier in de archeologie. Dat is ook waardevol.”

Hebben de wielrenners nog een voordeel met geologische kennis over de route?

,,Het zal hun winkansen niet vergroten. Ik denk dat het voor hen niet uitmaakt of ze tegen een berg moeten oprijden omdat het een vulkaan is of een plooi. Maar ik kan me voorstellen dat het wel leuk is om meer te weten over het gebied waar je doorheen fietst de hele dag.”

Is het publiek eigenlijk wel geïnteresseerd in de geologie?

,,Vorig jaar hadden we op de website 75.000 bezoekers en gemiddeld bleven zij tien minuten online. Dus die cijfers liegen er niet om. Dit jaar gaan we daar denk ik wel overheen. Op ons Twitteraccount hebben we nu ook veel wielrenners en sportjournalisten die ons volgen, dus het animo lijkt te groeien.”

Hoe ziet de Tour de France er over 100 miljoen jaar uit?

,,We hebben verschillende voorspellingen. De eerste is dat Frankrijk zich tegen die tijd op de Noordpool bevindt. Het andere scenario is dat het land op de evenaar ligt in een Sahara-klimaat. De conclusie is dat dit het beste moment is om de Tour de France te organiseren, want het wordt alleen maar kouder, hoger of droger.”

