Zware dag voor Mollema: ‘Moest sprinten om in de groep te blijven’

,,De laatste drie kilometer was het tempo heel hoog”, vertelt Mollema die het kopmanschap bij Trek-Segafredo deelt met Richie Porte en vooraf dacht dat deze etappe hem goed zou moeten liggen. ,,In de slotkilometer moest ik sprinten om in de groep te blijven. Ik heb het gehaald, maar ik kon niet meer meedoen voor de etappezege.”



,,Het was een gekke klim", aldus Mollema over de zeven kilometer lange slotklim naar wintersportplaats Orcières-Merlette. Daar bolden alle grote favorieten in dezelfde tijd over de streep. ,,Al met al was het een zware dag met een heel explosief einde. Grote verschillen had ik hier al niet verwacht.”