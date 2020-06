100-jarige Lena: ‘Geniet van het leven, het duurt maar even’

De kaarten voor de honderdste verjaardag van Lena van Merrienboer zijn rondgestuurd met een fraaie foto van drie jaar geleden. De eeuweling weet heel goed dat ze 100 jaar wordt en zag op tegen de drukte. ,,Maar druk wordt het dus niet”, vertelt dochter Els van Sleuwen-van Merrienboer. ,,Zaterdag mogen we in kleine groepjes naar haar toe voor een raambezoek. Zo kunnen we op afstand toch haar bijzondere verjaardag vieren.”

Draaiorgel

Mevrouw Merrienboer-Havermans kreeg samen met haar man drie kinderen, twee dochters en een zoon. Inmiddels heeft ze vijf klein- en zes achterkleinkinderen. De familie heeft voor de gezelligheid een draaiorgel geregeld om het feest niet zomaar voorbij te laten gaan. ,,Want ons moeder houdt nog steeds veel van muziek, daarom zingt ook zangeres Pearl een uurtje allerlei oude liedjes.” Ook kan ze een speciaal telefoontje van de burgemeester verwachten.

Quote Zaterdag mogen we in kleine groepjes naar haar toe voor een raambezoek. Zo kunnen we op afstand toch haar bijzondere verjaardag vieren Els van Sleuwen-van Merrienboer, Dochter

Dementie

Van het coronavirus zelf snapt de jarige weinig. ,,Mensen met dementie volgen het nieuws niet”, vervolgt dochter Els. ,,Bij een raambezoek, moesten we wel zes keer uitleggen waarom we buiten bleven. Zei ze daarna toch weer: ‘Het is zo koud daar, kom maar naar binnen.’ En als wij dan uitlegden, waarom dat niet kon zei ze: ‘Oh, ja.’ Maar daarna vond ze dat het zo hard waaide en vroeg ons mee naar boven te gaan. Het doet pijn dat ze zo eenzaam is. Mensen met dementie snappen het niet.”

Verhuisd

De honderdjarige is in gedachten vaak in haar geboorteplaats Stampersgat in West-Brabant. Daar bracht ze een fijne jeugd door en in 1953 verhuisde ze met haar man Toon naar Veghel. Hij werd er bij lts St. Joseph leraar bouwkunde. Uiteindelijk kwamen ze tegenover St. Joachim & Anna te wonen. Daar bezocht Lena vaak bewoners en sinds twee jaar woont ze er zelf.

Quote We proberen haar verjaardag op een later tijdstip nog eens over doen, zonder de beperkin­gen van nu Els van Sleuwen-van Merrienboer

Geniet van het leven

,,Gelukkig mag mijn zus Jacqueline sinds vorige week weer bij haar op bezoek. Mijn broer belt en ik intercombel bij Joachim & Anna in de tent terwijl mijn moeder binnen zit. Ons moeder is van de gezegdes. Een markante uitdrukking van haar is ‘Geniet van het leven, want het duurt maar even’. Ja al honderd jaar, lachen wij nu.”