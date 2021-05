12,5 jaar zwaaide Pierre Bos de scepter over ‘Vrijstaat Boekel’

UPDATE Kampeerwin­kel De Wit sluit nevenvesti­ging vanwege corona

18 mei SCHIJNDEL - Kampeerwinkel De Wit in Schijndel houdt sinds maandag de deuren gesloten van de nevenvestiging met artikelen voor campers en caravans. Dit vanwege het coronavirus. Meerdere medewerkers zitten in quarantaine. ,,Er was geen sprake van een uitbraak", zegt directeur Mark de Wit. ,,Het is meer uit voorzorg.”