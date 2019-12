12-jarige jongen mishandeld door leeftijdsgenoot bij basisschool in Uden

Drie woningin­bra­ken in Hees­wijk-Din­ther: methode ‘gaatjes boren’ telkens toegepast

18:04 HEESWIJK-DINTHER - In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 december zijn drie woninginbraken gepleegd in Heeswijk-Dinther. In de straten Mariëngaard, De Essenburgh en de Windberg was het die nacht raak. De daders zijn tot op heden niet opgepakt.