13 sociale huurwoningen op onbenut stukje grond in Heeswijk-Dinther: ‘Het is met een vergrootglas zoeken naar bouwgrond’

HEESWIJK-DINTHER - Lof en kritiek uit de buurt op de bouwplannen van 15 woningen aan de Aa-Brugstraat in Heeswijk-Dinther. ,,De meerderheid is blij dat er weer gebouwd wordt in het dorp. Enkelen vrezen voor hun vrije uitzicht”, zegt Bert Vos van woonstichting JOOST.

Het is een krap hoekje van de Aa-Brugstraat 1 tot 11 in Heeswijk-Dinther maar precies daar moeten de 5 verouderde huurwoningen met grote en diepe tuinen gesloopt worden voor nieuwbouw. Het is voor de vastgoedadviseurs en architecten van de woonstichting kostbaar bouwpotentieel.

Zoeken naar bouwgrond

,,Het is echt zoeken met een vergrootglas naar geschikte bouwgrond want er zijn gewoon weinig mogelijkheden tot groei, dat is helaas overal zo. Daarom moet je kijken naar waar nog wèl gebouwd kan worden.” En volgens wijkconsulent Bert Vos van woonstichting JOOST leent de Aa-Brugstraat zich goed voor nieuwbouw.

13 sociale huurwoningen erbij

Woonstichting JOOST, die vooral actief is rondom Boxtel en Rosmalen en een deel van Heeswijk-Dinther, wil zodra de plannen definitief zijn, 13 sociale huurwoningen aan hun woningaanbod toevoegen. Met twee koopwoningen, die door omwonenden zelf worden gebouwd zijn dat in totaliteit 15 woningen in de Aa-Brugstraat.

Volledig scherm Een huurwoning van woonstichting JOOST aan de Aa-Brugstraat die verouderd is en vervangen moet worden door nieuwbouw © Woonstichting JOOST ,,De vijf huidige woningen zijn verouderd maar hebben veel grond aan de achterkant, soms wel tot 25 meter diep”, legt Vos uit. ,,Daarop kunnen we deze 15 nieuwe woningen bouwen om een klein beetje aan de woningnood in Heeswijk-Dinther te voldoen.”

Hofje met veel groen

Woningzoekenden uit Heeswijk-Dinther zullen staan te juichen bij het idee dat wonen in eigen dorp voor het grijpen ligt, maar eerst is de buurt ingelicht over de bouwplannen. Tweeëntwintig uitgenodigde omwonenden kwamen naar een informatiebijeenkomst die vorige maand plaatsvond. Buurtbewoners kregen een impressie van de nieuwbouw; een hofje met rijtjeswoningen met daaromheen een groen erf. Het geheel kijkt uit op een binnenterrein met ruimte voor een speeltuin en geen parkeerplaatsen aan de straat, maar uit het zicht.

Uitzicht op een muur

,,We kregen veel positieve reacties op de eerste plannen”, vertelt Vos. Al was er volgens hem ook kritiek, vooral vanuit de hoek van huizenbezitters die bang zijn voor een verslechtering van hun woongenot. ,,Klachten gaan met name over het verdwijnen van het vrije landschapsuitzicht en dat ze die moeten verruilen voor een stenen muur. Daar hebben we wel naar gekeken en daarom zijn we met iedere bezwaarmaker in gesprek gegaan.”

Of de plannen haalbaar zijn en ook voet aan de grond krijgen zal de woonstichting moeten afwachten. ,,Je wilt voldoen aan de krappe woningmarkt, de wensen van de buurt respecteren en de beschikbare vierkante meters die er zijn willen we zo effectief mogelijk gebruiken. Dat spanningsveld blijft.”

Terugkeer naar nieuwbouw

Interesse was er zeker ook vanuit de drie tijdelijke bewoners van de bestaande woningen in de Aa-Brugstraat, die een terugkeer naar de nieuwbouw wel zien zitten. ,,Twee van de drie zijn onze eigen huurders en daarvoor gaan we in ieder geval kijken naar vervanging. Voor de enkele bewoner die huurt via de leegstandswet hebben we geen inspanningsverplichting. Die moet zelf op zoek naar andere woonruimte.”

Na deze afstemmingsronde gaat de woonstichting een principeverzoek indienen en een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente aanvragen.