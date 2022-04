140 kinderen maken muziek met rasmuzikanten in Uden

De laatste editie van het tweejaarlijkse muziekfestival is al weer vier jaar geleden, maar zondag was het zover. ’s Morgens gingen de blazers met dirigent Peter Spierings aan de slag en twee groepen repeteerden met slagwerkers van Beat It Muziekeducatie. Eerst waren de kinderen nog schuchter, in de loop van de dag kregen ze contact met de muzikant naast hen van een andere vereniging en hebben ze samen plezier in de pauzes gemaakt.

‘Big Smile’

In hoogtijdagen deden er wel 300 kinderen tot 18 jaar mee. Zondag waren het 16 verenigingen vanuit Muziekkring Veghel. Van Lieshout tot Berlicum. Gebleven is dat ze samen met beroepsmuzikanten mogen optreden. Dit jaar was dat de Band ‘Mannen van Naam’, die eerder bij Pater Moeskroen speelden en slagwerker Olaf Fase. Tim van den Elzen (15) slagwerker uit Zeeland heeft Fase pas zien optreden met Slagerij van Kampen. ,,Echt mooi, ik kwam met een big smile naar buiten”, lacht Tim.

Tim van den Elzen (links) is in voor een lolletje in de pauze van het Jumbo Jeugd Muziek Festival in Theater Markant .

Hij deed eerder al mee met het JJMF. ,,Toen was BZB er. Dat was een mooie ervaring en heb die dag veel geleerd. Hoe je samen kunt spelen en luisteren naar elkaar.” Deze zondagmorgen hielp hij kinderen die wat moeite hebben met sommige nootjes. De oefeningen om beter naar elkaar te luisteren, vond hij leerzaam. In de pauze zie je hem genieten met andere muzikanten.

Leeftijdgenoot Luka Smith uit Sint-Oedenrode speelt altsaxofoon. Ze doet dat bij Werk in Uitvoering en houdt van een uitdaging. ,,Daarom vind ik dit festival leuk. Met zangers spelen is nieuw voor mij.” In het begin vond ze het moeilijk, maar daarna ging het beter dan verwacht.

‘Hoge noten gooi ik eruit’

Dat geldt ook voor de Veghelse Nuna Banens (12). ,,Zoveel mensen op het podium wende toch snel”, zegt ze. ,,Ik vind het wel spannend, want ik zit langs allemaal jongens. Ik ben het enige meisje dat trompet speelt.”

De hoge noten spelen vindt ze lastig als ze de mensen niet kent. ,,Maar nu gooi ik ze eruit.” Dat past bij wat ze leerde: Voluit spelen.

Haar broer Mika repeteerde geconcentreerd bij de grote slagwerkgroep. Daar riep de slagwerkdirigent: ,,Denk aan de accenten. Ja zo gaat ’t beter.” Olaf Fase zat achter het drumstel. Hij spreekt met de slagwerkers af dat ieder kind hem na twee herhalingen aankijkt en dat hij dán pas aan zijn solo begint . ,,Olaf en ik keken elkaar aan en we glimlachten”, vertelt Mika Banens (10) daarna. Hij volgt bij Frisselstein drumles. ,,Ik vind het superleuk vandaag, ik heb een leuke partij op beatring.”

Broer en zus Mika en Nuna Banens uit Veghel doen met plezier mee aan het muziekfestival.

Als alle 140 muzikanten op het podium het nummer Samba repeteren blijkt er nog werk aan de winkel. Dirigent Peter Spierings legde het nog eens uit, vraagt de kinderen goed naar hem te kijken en beetje bij beetje worden de blazers en slagwerkers één groep. Het geeft een wow-effect voor de helpers aan de kant. Dat opgedane vertrouwen is te voelen tijdens het concert voor familie en bekenden aan het einde van de middag in het theater in Uden.