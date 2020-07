17 jaar na Posbank-moord: werd Souris R. uit Veghel niet te veel onder druk gezet tijdens undercoveroperatie?

Sloten rond Uden en Veghel vervuild met mest

6:03 UDEN - Watermonsters die waterschappen Aa en Maas en Dommel regelmatig nemen, laten rond Uden en Veghel een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien. Dat duidt op een teveel aan meststoffen. Ook in het Land van Cuijk is mest in sloten aangetroffen. In de kleigebieden rond Oss zit veel minder mest in het water.