18-jarige motorcrosser uit Lieshout opgepakt na achtervolging

Veghelaren schenken bijna 77.000 euro aan het goede doel

VEGHEL - De Goede Doelen Week in Veghel heeft in totaal bijna 77.000 euro opgeleverd, en dat is meer dan vorig jaar. Dat is voor een groot deel te danken aan het online doneren. Mensen vinden betalen met de QR-code wel makkelijk en doen dat ieder jaar meer, constateert de organisatie.

12 mei