19-jarige man uit Mariaheide verdrinkt in waterplas bij Volkel, duikers vinden hem op bodem na urenlange zoektocht

Het houten platform, waaronder de man uiteindelijk is gevonden, ligt een eind van de kant in het water. Daar is de 19-jarige met zijn vrienden gaan zwemmen. Rond 13.00 uur konden zijn vrienden hem niet meer vinden. Omdat het behoorlijk druk was in het park, vermoedden ze in eerste instantie dat ze hem in de mensenmassa uit het oog waren verloren en dat hij wellicht naar huis was gegaan.