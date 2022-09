23 Zelfbouwkavels De Ruiter in Uden in de verkoop

Het plan De Ruiter is de laatste fase in de ontwikkeling van de woonwijk Hoenderbos in Uden-Zuid. Van de 23 particuliere zelfbouwkavels die de gemeente in het gebied gaat uitgeven, zijn 19 kavels bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen en de overige kavels voor de bouw van twee-onder-een kapwoningen. De prijs van de kavels varieert van zo’n 84.000 tot ongeveer 220.000 euro.

Loting

De verkoop verloopt via inschrijving. Als er meer mensen inschrijven voor dezelfde kavel, vindt verloting plaats. De inschrijftermijn loopt van 19 september tot en met 16 oktober. Op 17 september is er een informatiemarkt. Tussen 9.30 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen op het gemeentehuis in Uden. Tijdens deze markt kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan met deskundigen van de gemeente, bijvoorbeeld over de bouw- en stedenbouwkundige voorwaarden, de inrichting van het gebied en het verkoopproces van de kavels.