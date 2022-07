233 Veghelse turners zien sporthal snel gesloopt worden, maar nieuwe eigen plek is er (nog) niet

Nog een lange weg te gaan naar de rondweg Volkel: start op zijn vroegst pas in 2026

VOLKEL - Geduld is een schone zaak en dat geldt zeker voor de rondweg Volkel. Talloze gesprekken zijn er al over gevoerd en er zullen er nog ontelbare volgen voordat die weg een feit is. De start is nu voorzien voor medio 2026.

13 juli