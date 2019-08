24-jarige verdachte van moord op huisgenoot in Veghel beweert te zijn verkracht door slachtoffer

opinie Het ziekenhuis ís al van iedereen

11:14 Op 25 juni jongstleden kopte het Brabants Dagblad dat iedereen in de regio van ziekenhuis Bernhoven via obligaties nu ‘een stukje Bernhoven’ kan kopen. Daarmee omzeilt Bernhoven op een slimme manier het verbod op winstuitkering door ziekenhuizen. Maar is het uitgeven van obligaties door ziekenhuizen wel in het belang van de gemeenschap?