24-uurs Solexrace Festival schuift door naar 2022

De wending Leraar Mees naar VS voor studie én voetbal: ‘Grootse, onbeperkte denken van American Dream spreekt me aan’

1 juni UDEN - Voor twee jaar verruilt Mees Linders (23) deze zomer het klaslokaal in Uden voor het voetbalveld en de schoolbanken van The University of Illinois at Springfield in Amerika. ,,Een unieke ervaring die mijn leven gaat verrijken.”