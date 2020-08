25 Gele Hesjes demonstreren in Udens Bevrijdingspark tegen coronamaatregelen

De omstreden actiegroep, die nog altijd op plekken in Nederland samenkomt, had toestemming aangevraagd en wilde eigenlijk een rondje door het centrum maken. Van de gemeente moesten ze echter in het Bevrijdingspark staan. Daar klonk muziek, hingen borden met de standpunten van de groep en zaten de leden gemoedelijk bij elkaar om te praten. Af en toe stopten er wat nieuwsgierige omstanders om te kijken.

Verandering

Leden van de groep, waarvan een gedeelte vandaag op het Haagse Malieveld demonstreerde, pleiten onder meer voor heel veel meer geld naar de zorg, de invoering van een bindend referendum, meer democratie en grote politieke verandering. ,,Het wordt hoog tijd dat de bevolking wakker wordt, want er is écht iets aan de hand'', zegt woordvoerder Mark Klijsen. ,,Dat moeten we doen voor het straks te laat is.''

Ook met de 'mainstream media' en de huidige coronamaatregelen zijn ze het allerminst eens. Vooral de aangepaste regels in cafés, de mondkapjes en het moeten bewaren van de anderhalve meter afstand, wat ze zelf niet nodig achten, is ze een doorn in het oog. ,,Wat ik nu ga zeggen klinkt heel hard, maar 98,5 procent van de bevolking heeft geen last van het coronavirus, dat ook niets meer dan een griepje is. Voor het beschermen van die 1,5 procent, de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, betalen we wel een hele hoge prijs. Opa of oma kan inderdaad overlijden, dat is zo, maar die hebben wel al een voltooid leven gehad. Dat is voor de rest niet zo. Er moeten andere maatregelen komen.''

Overigens was het niet alleen maar kommer en kwel: de groep was blij met de gemeente Uden. ,,Hoe ze dit hebben geregeld, dat ze zelfs een dixie voor ons hebben neergezet, is dan wel weer fijn. Dat moet gezegd worden'', zegt Klijsen.

De samenkomst duurt tot 19.00 uur.

Volledig scherm 25 Gele Hesjes demonstreren zaterdagmiddag. © Marcofotografie

