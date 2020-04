25 jaar na zijn dood wordt Ad de Laat nog altijd gezien als ‘grootste Brabantse troubadour ooit’

Gemeente haalt deadline voor repareren van vergunning Silotel Veghel niet

21 april VEGHEL - De gemeente Meierijstad is er niet in geslaagd om tijdig een nieuw besluit te nemen over de omgevingsvergunning voor het Silotel in Veghel. De kans bestaat nu dat omwonenden via de rechtbank dwangsommen aan de gemeente gaan opleggen.