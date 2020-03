250 tassen fruit voor personeel Bernhoven ziekenhuis in Uden

Leefgoed Veghel gaat telefoons voor ouderen inzamelen

20 maart VEGHEL - Het idee is simpel: vraag iedereen die nog een oude smartphone heeft liggen, deze in te leveren. Maak de ingeleverde mobieltjes gebruiksklaar en deel ze uit aan ouderen die nu verstoken van contact thuis in quarantaine of in verzorgingshuizen zitten. De inzameling in Veghel gaat per direct van start.