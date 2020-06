27-Jarige ondernemer start autobedrijf in Boekel op omstreden plek

Zó krijg je al die kantoren corona­proof, weet Havic Kantoormeu­be­len in Veghel

9 juni VEGHEL - Help, hoe krijgen we al die kantoren coronaproof!? Havic Kantoormeubelen uit Veghel speelt in op de toenemende vraag van bedrijven en instellingen om hun werkvloer veilig in te richten. Dat gebeurt uitsluitend met duurzame materialen.