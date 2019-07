33-jarige man gearresteerd na gewapende overval op Kruidvat in Veghel

Na diverse tips en onderzoek door forensische specialisten werd dinsdag aan het eind van de middag een wapen in een vijver bij de Kwarteldonk gevonden. Later op de avond werd de verdachte aangehouden in zijn woning in Veghel. Hij zit vast voor verder onderzoek. Of het gevonden wapen daadwerkelijk bij de overval gebruikt is, wordt door de politie onderzocht.