37 munten in zak van medewerker Harmony of Hardcore: taakstraf voor diefstal

Man uit Bernheze (28) bezorgde vriendin zwaar lichame­lijk letsel door gooien met blik

25 september DEN BOSCH/BERNHEZE - Een 28-jarige man uit Bernheze bekogelde zijn vriendin in augustus met een blik. De vrouw liep hierdoor zwaar lichamelijk letsel op. De verdachte moest zich bij de politierechter in Den Bosch verantwoorden voor het plegen van huiselijk geweld. Dit tot onvrede van het slachtoffer, dat helemaal niet zat te wachten op een rechtszaak. De vrouw had bewust geen aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie had de Bernhezenaar ondanks haar protesten aangeklaagd.