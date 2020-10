3FM-dj's lopen deze winter dwars door Uden voor Serious Request

Zes dj's lopen vanaf 18 december vanuit Roermond naar Zwolle terwijl ze non-stop live radio maken. Op de twintigste is Uden het eindstation voor wandelaars Rob Janssen en Wijnand Speelman. In het dorp geven ze het stokje door aan Sander Hoogendoorn en Timur Perlin, die hun weg vervolgen richting Schijndel.

Onder de noemer ‘help de helpers’ zamelt 3FM dit jaar geld in voor het Rode Kruis, dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat in binnen- en buitenland. Tijdens deze bijzondere editie kunnen luisteraars voor het eerst zelf geld ophalen door in hun eigen omgeving mee te lopen en zich per gelopen kilometer laten sponsoren. Uiteraard kunnen ze ook op een andere manier in actie komen of een plaat aanvragen voor de helpers.