4 miljoen kijkers zien Steffi en Michelle uit Boekel de liefde vinden in Boer Zoekt Vrouw

column Nog steeds genoeg liefde in Boekel

6:00 BOEKEL - De Zusters van de Liefde zijn allang weg uit Boekel, maar liefde is er nog steeds genoeg. De overvolle parkeerplaats op zondagmiddag bij de senioren in Sint Petrus: dat is liefde. De vrouw die een man aan de arm neemt, ze zijn van een leeftijd waarop hij deze rolverdeling een paar jaar geleden vast niet goed had gevonden, houden van elkaar. Hoe ze de paraplu boven zijn broze hoofd houdt: oude zorgzame liefde.