4 ton voor frisse lucht op Udens College

Helmonder sloeg illegaal voor miljoen euro aan erectiepil­len op bij loods in Veghel

4 juni Een 49-jarige man uit Helmond is veroordeeld voor het in voorraad hebben van bijna 300.000 erectiepillen, zonder dat hij daar een vergunning voor had. De voorraad, opgeslagen bij een loods in Veghel, was ruim een miljoen euro waard.