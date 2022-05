41-jarige man uit Boekel overlijdt plotseling door longembolie bij halve Ironman op Mallorca

Diamanten bruiloft Tonnie wilde geen man met rode haren en had geen trek in boerenle­ven, tóch viel ze voor Thé

MARIAHEIDE - Op 10 mei is het zestig jaar geleden dat Thé en Tonnie Hoevenaars uit Mariaheide elkaar het ja-woord gaven. De twee ontmoetten elkaar destijds in een danstent in Erp. Het was niet echt liefde op het eerste gezicht want Tonnie uit Beek en Donk ‘wilde geen man met rode haren en had ook geen trek in het boerenleven’.

8:58