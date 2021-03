47-jarige man uit Heeswijk-Dinther krijgt zes jaar cel voor drogeren, verkrachten en aanranden van vrouwen

Huis en haard Laurens en Chantal kozen voor hun huis niet voor bakstenen, maar voor hennep: ‘We zijn niet zweverig’

15 maart VEGHEL - ,,Waar begin je toch aan?” En: ,,Zou je dat nou wel doen?” Want een huis bouwen zonder dat er een baksteen aan te pas komt? Hoe dan? En vooral waarom? Veelgehoorde kreten toen Laurens en Chantal van Cuijk in 2014 besloten om als eerste in Nederland hun huis volledig met kalkhennep te bouwen.